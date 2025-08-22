Comunidades em GO e AM recebem autodefinição como quilombolas

"Nossa história é do século 19", disse a aposentada Maria do Carmo Monteverde, de 86 anos, que cantou uma música para homenagear os pais. Foi a família que criou o Boi Garantido. "Eu lembro de tudo. Sou uma raiz desse lugar", afirmou, ao lado da filha, Magali, de 55 anos. "É uma vitória que preserva a memória dos meus avós, bisavós e tataravós".

Pela democracia

Presente ao evento de aniversário da Fundação Palmares, o primeiro presidente da entidade, Carlos Alves, de 85 anos, disse que a sociedade viverá a "plenitude democrática quando as diferenças desaparecerem". Ele recordou que a origem da fundação teve relação com a promulgação da Constituição de 1988.

A celebração ainda contou com a presença de embaixadores de nações africanas no Brasil, como o de Camarões, Martin Mbeng. "Essa entidade é uma ponte viva entre o nosso continente e a grande nação de vocês".

No evento também foi anunciada uma parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para que exista uma plataforma de documentação para o sistema nacional de documentação de povos quilombolas e de terreiros. Outra ação foi o lançamento de uma cartilha de denúncias sobre conscientização antirracista.

O presidente da fundação, João Jorge Rodrigues, defendeu que é necessário convencer o Brasil, pessoas pretas e não-pretas, a lutar contra o racismo. "Somos a voz da igualdade e da liberdade", afirmou.