Enamed 2025: sai resultado de recurso para atendimento especializado

Resultado

Se o documento, a declaração ou o parecer que motivaram a solicitação de tempo adicional for aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização da prova.

Caso contrário, o candidato que tenha sido reprovado novamente terá somente os recursos de acessibilidade solicitados no ato da inscrição. Porém, não contará com o direito ao tempo adicional e à calculadora.

Provas

O Inep aplicará as provas do Enamed em 19 de outubro, em 225 municípios, 275% a mais que o número de cidades de 2024.