iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores

Ele lembra que a Lei 12.436, de 2011, proíbe que empregadores ou tomadores de serviço prestados por motociclistas estabeleçam qualquer prática que estimule o aumento da velocidade, incluindo "oferecer prêmios por cumprimento de metas por números de entregas ou prestação de serviço".

"Conseguimos criar esta lei justamente para preservar vidas e diminuir os conflitos no trânsito, pois essas bonificações iam na contramão do que se recomenda para aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito", concluiu o presidente do sindicato.