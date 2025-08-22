Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (22) um alerta vermelho, que indica grande perigo, em razão da baixa umidade do ar que atinge os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte de Minas Gerais e da Bahia, além do Notícias relacionadas: Dois lotes da vacina Excell 10 podem ter matado quase 200 animais. Distrito Federal. Nesta região, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo 12% na tarde de hoje. Notícias relacionadas: Dois lotes da vacina Excell 10 podem ter matado quase 200 animais. Notícias relacionadas: Dois lotes da vacina Excell 10 podem ter matado quase 200 animais.

alerta entra em vigor às 13h de hoje e se encerra às 18h. O aviso cobre todo o Distrito Federal, além o Leste, Centro, Norte e Noroeste de Goiás. Estão sob alerta ainda o extremo Oeste da Bahia, o Noroeste de Minas, as regiões Orientale Ocidental do Tocantins, além do Nordeste mato-grossense. Confira no mapa abaixo.

