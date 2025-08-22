Lideranças fazem contribuição ética sobre ação climática em Bogotá

Segundo Marina, já está claro que hoje o Brasil não tem capacidade para gerar energia ao ponto de abandonar definitivamente os combustíveis fósseis, mas é preciso fazer investimentos para intensificar a transição energética. "Por isso que estamos investindo cada vez mais nos biocombustíveis e também em hidrogênio verde e nos colocando como um endereço para os investimentos ", diz.

Fundo para Florestas

A ministra diz que para as transições necessárias ocorram é preciso olhar tanto para países produtores quanto para os países consumidores, com os países desenvolvidos liderando essa corrida e países em desenvolvimento, seguindo do mesmo jeito.

Dessa forma, cada país deve fazer o seu planejamento. Países que têm dificuldade em diversificar suas matrizes energéticas devem investir em países com essa capacidade, assim como países que mais contribuíram para as mudanças climáticas devem investir onde ainda há capacidade de salvar recursos capazes de enfrentar o problema global.