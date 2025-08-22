Mostra de Cinema Árabe Feminino chega à região metropolitana do Rio

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro receberá até o fim do mês de agosto a 5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino, com a exibição de dezenas de filmes no Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói. Entre os destaques da programação deste ano está a libanesa Rania Stephan, que realizará uma masterclass online sobre o uso de imagens de arquivo em obras como seu filme Os três desaparecimentos de Soad Hosni, que resgata a história da estrela do cinema egípcio Soad Hosni.

A mostra começa nesta sexta-feira (22), no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB-RJ), onde se estende até o dia 30 de agosto. O Cine Arte UFF, em Niterói, recebe a programação entre 25 e 27 de agosto, e a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF/Uerj), em Duque de Caxias, terá exibições em 28 de agosto.

Entre as novidades anunciadas para a edição deste ano está o projeto "Solidariedade Brasil-Árabe", que aproxima produções brasileiras e árabes, exibindo-as em sessões conjuntas. Entre os pares apresentados estarão os filmes palestinos Slingshot Hip Hop e O Protesto Silencioso: Jerusalém 1929, que serão exibidos em conjunto com os brasileiros Sua Majestade, o Passinho e O Canto das Margaridas.