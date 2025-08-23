Exposições no Sesc abrem Temporada França-Brasil 2025 em São Paulo

As exposições "O Poder de Minhas Mãos" e "PLAY - FITE" abrem neste final de semana a programação da temporada França-Brasil 2025. Pensadas dentro do eixo de celebrações culturais entre os dois países, as mostras podem ser visitadas até dezembro.

A temporada França-Brasil é composta por uma série de exposições, além de encontros artísticos, científicos e sociais sob temas como clima, diversidade e democracia. Marca os 200 anos das relações diplomáticas entre as duas nações e nascerem do diálogo entre os presidentes Lula e Macron em 2023. As primeiras atividades, em Brasília, se deram no Festival Convergências, que começou dia 18 e se encerra neste sábado (23). A programação foi composta por música instrumental, exposições, arte circense e debates sobre inovação e cultura.

Também neste sábado começam as atividades na capital paulista. O Sesc Pompeia inaugura a exposição "O Poder de Minhas Mãos", com obras de artistas negras de África, da diáspora e do Brasil, que transformam temas íntimos em atos políticos. A cidade também recebe o espetáculo acrobático Les Voyages, da companhia Cie XY, no Parque da Independência, além da performance "Atomic Joy", de Ana Pi, na Pinacoteca, que transforma a alegria em forma de resistência. A abertura musical fica por conta do Concerto Noite França-Brasil, unindo artistas dos dois países e da África. Os detalhes da programação podem ser conferidos no site do evento.