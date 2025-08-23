Festival Cine Inclusão 60+ discute etarismo e envelhecimento

Já a Mostra 60+ em Ação apresenta produções feitas por pessoas com mais de 60 anos. "A Mostra 60+ em Ação traz um olhar de documentaristas mais vividos, que nos apresentam nosso querido e combalido Brasil. Não é sempre que temos a oportunidade de saber como são estas diversas perspectivas de nosso país", ressaltou Imara.

A última mostra é a Latina 60+, que é apresentada pela primeira vez no festival e traz filmes de países como Argentina, Uruguai, Costa Rica, Panamá e Equador, fruto de uma parceria com o Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, em Montevidéu.

Abertura e encerramento

Na sessão de abertura, que está marcada para a manhã deste sábado no Espaço Petrobras de Cinema, serão apresentados os curtas Nação Comprimido, de Bruno Tadeu, que acompanha um militante gay que decide criar o primeiro lar de idosos LGBTQIA+ do Brasil, e A.Mare, de Rodrigo Campo, que resgata memórias de imigrantes italianos no interior paulista durante a ditadura militar.

Para a sessão de encerramento do festival, no Espaço Petrobras, na manhã do dia 31 de agosto, estará em exibição o curta Esta Noite Seremos Felizes, de Diego dos Anjos, uma história de amor entre duas pessoas (Bete Mendes e Othon Bastos) que se encontram toda semana em um baile para viver momentos de romance e fantasia. Nesta mesma sessão, serão apresentados curtas que foram produzidos durante oficinas de cinema com pessoas acima dos 60 anos.

A programação ainda prevê rodas de conversa e oficinas de cinema para pessoas idosas de territórios periféricos. Mais informações sobre o festival e a sua programação podem ser acessados pelo site do festival.