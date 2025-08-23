Morre o pianista Miguel Proença, aos 86 anos

O pianista não ficava só à frente das teclas. Por vezes, trocava o piano pelas mesas de trabalho, quando foi presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte) e Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Também foi diretor da Sala Cecília Meirelles. "Essa veia na gestão foi uma veia praticamente única, pioneira, de artistas compositores que começaram a migrar para a gestão da cultura. Ele fez isso durante vários momentos da carreira dele", contou Regotto.

Duas paixões

"O primeiro contato com a música se deu quando ouvi pela primeira vez o som de um piano, passeando com minha mãe, vindo de um casarão, na minha cidade natal. Foi paixão à primeira vista", disse o músico, em entrevista concedida ao Instituto do Piano Brasileiro, em 2016. Começou a estudar piano aos 15 anos e, anos mais tarde, passou a dividir suas atenções entre a música e o curso de odontologia.

Mas foi outra paixão que o motivou a seguir carreira no piano e largar os consultórios. Apaixonou-se pela também pianista Marly Lisboa. E incentivado por ela, aprofundou seus estudos no piano e uniu as duas grandes paixões. Tornou-se um grande pianista e casou-se com Marly. O casamento ocorreu na Alemanha, onde tinha bolsa de estudos garantida pelo governo daquele país.

Homenagem

Miguel Proença será devidamente lembrado na rádio onde trabalhou. A partir da próxima segunda-feira (25), a Rádio MEC tocará suas gravações e resgatará alguns de seus programas. "É um artista que vai deixar seu legado para a cultura brasileira, tem sua importância para a história da Rádio MEC e sempre será lembrado. Vamos homenageá-lo muito na semana que vem", revelou Thiago Regotto.