Revelando SP 2025 é confirmado para setembro

O governo de São Paulo promove, entre os dias 25 e 28 de setembro, nova edição do festival Revelando SP. O evento reúne na capital paulista expositores de municípios de todas as regiões do estado para mostrar produtos artesanais, culinária típica, dança e música. A seleção, por meio de edital público, foi encerrada em março deste ano.
O evento retorna ao Parque do Trote, na zona norte de São Paulo, com expositores de 100 municípios paulistas em 140 barracas de culinária tradicional e artesanato. A programação artística será intensa, com mais de 50 apresentações culturais diversas, principalmente música e dança típicas do interior paulista, além de shows, com programação que ainda não foi divulgada, a err concluída em breve.
A série de feiras deste ano, que contou com quatro edições regionais, levou 250 mil visitantes às cidades de Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente, superando o público total do evento em 2024, então na casa dos 200 mil participantes.
Na cidade de São Paulo, em 2024, 90 mil pessoas participaram dos quatro dias de atividades.
