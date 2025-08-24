TV Brasil: Sombrinha comemora 50 anos de carreira no Samba na Gamboa

Formado na geração que marcou época no Cacique de Ramos, o artista começou a trajetória no Fundo de Quintal, fez uma lendária dupla com Arlindo Cruz e ganhou o mundo em carreira solo com hits da música brasileira que estão na boca do povo.

No dia 8 de setembro, Sombrinha se apresenta no Vivo Rio para comemorar a data com um show que vai resgatar grandes composições de sua vida musical e trazer participações especiais. Com direção artística de Diogo Nogueira, a performance do célebre veterano reúne Jorge Aragão, Xande de Pilares, Nina Wirti e Bebe Kramer, além do próprio filho de João Nogueira.

Produção original da TV Brasil, o programa Samba na Gamboa fica disponível no YouTube do canal e está no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, a roda de samba ainda é transmitida na Rádio Nacional, também aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Fundo de Quintal

Sombrinha é um dos fundadores do Fundo de Quintal. Ele integrou a primeira formação do grupo ao lado de Bira Presidente, Ubirany, Sereno, Neoci, Almir Guineto e Jorge Aragão.

A sintonia musical com Arlindo Cruz, grande parceiro da trajetória de Sombrinha, é lembrada na produção da TV Brasil.