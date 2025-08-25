Mais de 180 países devem enviar metas até COP30, diz especialista

A NDC Partnership é uma coalizão global criada em 2016, na COP22, para facilitar a cooperação entre governos, organizações internacionais e atores não estatais para acelerar a resposta à mudança do clima.

"Embora atualmente tenhamos talvez 29 NDCs na mesa, a expectativa, pelo o que ouvimos dos países, é que até a COP30 teremos mais de 180. Os países estão demorando, mas acho que muito disso acontece por estarem buscando algo com maior qualidade. Eles entendem que precisam fazer um trabalho melhor para que as metas sejam realistas, implementáveis e passíveis de investimento", disse Pablo Vieira.

"Por outro lado, a implementação bem-sucedida das NDCs ainda não foi alcançada na maioria dos países em desenvolvimento na escala necessária. E a atual situação geopolítica só tornará as coisas mais difíceis", complementou.

O diretor NDC Partnership participou de um dos eventos de abertura da Rio Climate Action Week (RCAW) nesta segunda-feira (25), no Museu do Amanhã.

Até o dia 29 de agosto, estão previstos mais de 200 eventos sobre mudanças climáticas organizados pelos setores público e privado, além de diferentes organizações da sociedade civil.

O cientista e copresidente do Painel Científico para a Amazônia, Carlos Nobre, esteve no evento e reforçou as preocupações sobre o aquecimento global. Segundo o pesquisador, mudanças são urgentes para evitar que o bioma seja alterado permanentemente.