Programa AgroAmigo oferece R$ 1 bilhão em microcrédito

?????CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) tipo B e CAR (Cadastro Ambiental Rural), quando aplicável;

?????Documento de identidade (RG);

?????Cadastro de Pessoa Física (CPF);

?????Comprovante de endereço.

Se os membros da família fizerem parte de uma única CAF tipo B, todos poderão pedir o acesso ao microcrédito usando o mesmo CAF. É importante esclarecer que uma mesma família somente pode assinar diferentes contratos se cada beneficiário estiver, de fato, dedicado à atividade produtiva.

Tempo de demora para o crédito ser liberado

O ciclo do Microcrédito Produtivo Rural pode levar até 30 dias. Antes de assinar o contrato, o cliente passa por algumas etapas importantes:

?????orientação inicial com o agente de crédito;

?????elaboração de uma proposta de crédito;

?????apoio técnico do agente credenciado;

?????homologação (aprovação) da proposta.

Se toda a documentação estiver correta, esse prazo pode ser ainda menor.