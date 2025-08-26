Apostador do Rio de Janeiro leva sozinho R$ 33,7 milhões na Mega-Sena

Uma aposta simples feita no Rio de Janeiro (RJ) acertou sozinha os seis números do concurso 2.906 Mega-Sena, sorteados nesta terça-feira (26) e levou o prêmio de R$ 33.707.841,37.

Os números sorteados foram: 17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49

A aposta com seis números foi feita por canais eletrônicos.