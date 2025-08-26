Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes

Segundo a secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga, o estudo será o alicerce de uma política pública que enxerga o cinema como um direito cultural.

Em nota, a secretária diz que o ministério está desenhando o mapa do futuro do cinema público no Brasil para entender onde estão os espaços, quem são os agentes que já fazem a cultura acontecer e como construir uma rede que leve o cinema nacional a todas as regiões do país.

"Mais do que ampliar o número de telas, o projeto visa fortalecer a formação de público, a circulação de obras nacionais e o cinema independente", diz o ministério.