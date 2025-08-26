Morre em Belém o compositor de carimbó Mestre Damasceno

Reveja reportagem sobre o artista



Vida

Nascido em Salvaterra, na comunidade quilombola de Salvá, Damasceno passou a infância no meio de colocadores (organizadores) de boi-bumbá, atividade desenvolvida pelo pai nas tradições juninas do arquipélago marajoara.

Em busca de melhores condições de vida, ele foi trabalhar na construção civil, em Belém, onde sofreu um acidente de trabalho e perdeu a visão. O fato conduziu o artista à vocação que o tornaria um dos maiores nomes da cultura nortista, a de cantor e compositor de músicas regionais como o carimbó, o lundu e o brega.

Mestre Damasceno participou de vários conjuntos musicais, até fundar, em 2013, o Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara, que permanece ativo até os dias de hoje. Movimentou a cena cultural do Norte do Brasil com a realização de cortejos e festivais.