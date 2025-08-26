MPF cobra ações para localizar acervo de Chico Mendes

Líder dos seringueiros

Chico Mendes foi um líder sindicalista dos seringueiros do Acre, cuja atividade depende da manutenção da floresta nativa e das árvores das seringueiras de pé.

Ele ganhou projeção nacional e internacional por sua militância ambientalista iniciada nos anos 1970, quando passou a lutar pela preservação natural e a melhoria nas condições de vida dos povos da floresta.

O ambientalista foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, uma semana depois de fazer 44 anos de idade. Ele foi alvo de tiros de escopeta nos fundos da própria casa, em Xapuri, no Acre (AC).