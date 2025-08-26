Polícia Civil prende suspeito de matar três mulheres em Ilhéus

Quarta vítima
Ainda de acordo com a Polícia Civil, Silva também revelou seu envolvimento em um quarto homicídio. A vítima, Lucas dos Santos Nascimento, morreu no último dia 21, no Hospital Costa do Cacau, onde estava internado desde o último dia 7, com politraumatismo - supostamente, causados por uma briga com Silva.
"O homem [Silva] confessou o [quarto] crime na delegacia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e passou por audiência de custódia", acrescentou a Polícia Civil, garantindo que o investigado tem diversas passagens por crimes variados, incluindo furtos, lesão corporal, violência doméstica, ameaças e danos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.