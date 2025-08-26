Polícia de São Paulo prende suspeito de morte de torcedor do Cruzeiro

A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje (26) um torcedor do Palmeiras suspeito de envolvimento no ataque a dois ônibus de torcedores do Cruzeiro em outubro do ano passado e que resultou na morte de um integrante da torcida Máfia Azul. A emboscada, como o episódio foi chamado pela polícia, ocorreu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo.

A prisão foi realizada por agentes da 3ª Delegacia de Repressão a Homicídios Múltiplos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que cumpriram mandado de busca e apreensão e de prisão temporária. O suspeito tem 32 anos e foi apontado na investigação como o responsável por transportar as barras de ferro que foram utilizadas no ataque contra os torcedores cruzeirenses. Além da prisão, a polícia afirma ter apreendido barras de ferro e "outros objetos ligados ao crime" durante a ação realizada hoje.

Esse mesmo suspeito, de acordo com a polícia, teria também participado de um ataque ao Centro de Treinamento do Palmeiras, no último dia 10 de agosto, quando um grupo de mascarados depredou as dependências do clube.