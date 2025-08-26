Sabesp reduzirá pressão de água na Grande São Paulo a partir de quarta

Redução de água na madrugada

O governo paulista informou que a redução da pressão vai ocorrer por um período de oito horas diárias, durante a madrugada. "Isso significa que, pelo período de oito horas durante a madrugada, com horário de início e fim a ser definido pela operadora, fica autorizada excepcionalmente a promover redução de pressão, o que, pela previsão da Sabesp, garantiria uma economia de 4m³ [4 mil litros] por segundo. A medida é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana", diz nota do governo.

Por meio de nota, a Sabesp informou que "em cumprimento à deliberação da Arsesp, agência reguladora de serviços públicos de São Paulo, adotará medidas preventivas e de contingência temporárias com a finalidade de preservar os níveis de água dos reservatórios e mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo, coberta pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM)".

Segundo a companhia, a redução da pressão será realizada de madrugada porque é um "período com menos incidência de consumo de água".