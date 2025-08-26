Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2

? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 27, 2025

Agora, na partida de volta, que será disputada a partir das 15h (horário de Brasília) do próximo sábado (30) na Vila Belmiro, o Santos chega com a vantagem de garantir o título mesmo com um empate.

As Sereias da Vila foram superiores desde os minutos iniciais. Assim, ainda antes do intervalo, tiveram as melhores oportunidades. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Santos chegou a abrir o marcador, com um belo chute de fora da área da lateral Leidiane. Porém, o lance acabou anulado em razão de uma posição de impedimento na origem da jogada.

Já aos 19 minutos da etapa final quem balançou as redes foi Thaisinha, mas o gol foi invalidado por causa de posição irregular de Laryh no decorrer da jogada.