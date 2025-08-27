3ª edição do Fliparacatu celebra a escritora Ana Maria Gonçalves

A escolha de Ana Maria como homenageada foi feita antes da eleição para a Academia Brasileira de Letras. Bianca Santana, uma das curadoras do festival deste ano, conta que a escolha sempre se dá por escritoras e escritores relevantes na literatura e que têm "relação profunda com o nosso tempo".

Para ela, a homenagem não é apenas um tributo, mas um convite ao público para ler ou reler as obras de Ana Maria Gonçalves e Valter Hugo Mãe.

"A escolha de Ana Maria Gonçalves foi anterior à eleição para a ABL. Isso mostra a força e a relevância da obra de Ana Maria e da importância dela como escritora. Quando soubemos da eleição, sentimos uma alegria redobrada: por ela, pela literatura brasileira e pelo Fliparacatu, que já tinha preparado essa homenagem. Para mim, como curadora, foi muito emocionante ver a autora de Um defeito de cor ser a primeira mulher negra eleita para a ABL", diz Bianca.

Imortal da ABL

Ana Maria foi a primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras, em 128 anos de existência. Ela vai ocupar a cadeira 33 da ABL, sucedendo o gramático Evanildo Bechara. Com 30 dos 31 votos possíveis, Ana Maria se tornou a 13ª mulher a ser eleita e, de acordo com a ABL, a quinta do quadro atual de Acadêmicos.

A escritora avalia que a eleição para a Academia pode ser uma entrada muito interessante nessa nova etapa da vida e do livro, que já foi enredo de samba do carnaval do Rio e tema de exposição.