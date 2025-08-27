Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup

? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 27, 2025

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana.

Um possível desfalque é o pivô Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do confronto. Em nota, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) afirmou que "o atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo".

O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição, Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 (na esteia da competição) e a equipe de Bahamas por 84 a 66.