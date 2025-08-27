Bienal das Amazônias abre segunda edição em Belém

"Conseguimos criar e viajar com um barco que é uma obra de arte e também um centro cultural que consegue chegar a tantos lugares e ouvir tantas vozes diferentes e construir esse pedaço de Amazônia que a gente acredita que é a Amazônia que se enxerga e fortalece o outro. Não tem alguém dizendo o que a gente é, a gente simplesmente é", diz Lívia.

Depois de dois anos da primeira edição, em 2023, a Bienal das Amazônias cresce em profundidade, com diferentes linguagens e práticas artísticas. Este ano, além de integrar o circuito nacional das bienais brasileiras, a exposição também faz parte da Temporada Brasil-França 2025, com a presença de artistas de ilhas caribenhas e da Guiana Francesa, como Jean-François Boclé, da Martinica. O artista levou para a bienal a instalação da série Caribbean Hurricane (Furacão Caribenho, na tradução livre).

Para Boclé, a obra traduz a força e voz de pessoas em territórios colonizados e traz uma homenagem ao ativista político jamaicano Marcus Garvey, que lutou pela defesa dos direitos de pessoas pretas e pela independência financeira de afro-americanos nos Estados Unidos, uma sociedade dominada por brancos.

"Essa é a segunda vez que venho ao Brasil. A primeira vez eu fui a Porto Alegre, bastante diferente. Gostei muito de Belém e estou extremamente feliz de estar nesta bienal, com culturas diferentes, instalações, fotos. Vejo muitas coisas que amo", confessa.

Homenagem a um artista

Este ano, a Bienal das Amazônias homenageia o artista Roberto Evangelista (1947-2019), nascido em Cruzeiro do Sul, no Acre, e que viveu grande parte de sua vida em Manaus, no Amazonas, onde foi pioneiro na arte conceitual, com obras em diferentes suportes, como a videoarte e uma produção que reúne criação, meio ambiente e religiosidade. O artista produziu obras que são símbolo da resistência cultural e preservação das histórias afro-amazônicas e indígenas.