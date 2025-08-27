Pressão da água será reduzida na região metropolitana de São Paulo

No Sistema Cantareira, o principal reservatório de São Paulo, o armazenamento está em 35,5%, também considerado nível de atenção. Caso o percentual caia para valores entre 30% e 20%, a situação já passa a ser considerada crítica. O último estado é o de emergência, que é acionado quando os reservatórios ficam abaixo de 20%.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, em agosto tem chovido abaixo da média histórica na capital paulista. Até agora, o acumulado pluviométrico de agosto registrou 13,3mm de chuva, o que representa apenas 44% da média de 30,2mm que é esperada para o mês.

A Sabesp informa que para mais informações, como dicas de economia e orientações sobre o dimensionamento de caixas-d'água, a população pode acessar o site e demais canais de atendimento.