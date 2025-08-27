Rui Costa: revisão de tabela do IR movimentará a economia do país

Perguntado sobre as queixas de alguns prefeitos, de que a mudança da faixa poderia causar problemas para as contas de alguns municípios, o ministro foi enfático:

"Essa lógica não faz sentido algum", inclusive pelo fato de há muito tempo não se corrige a tabela de Imposto de Renda - algo que sempre é cobrado pela sociedade, em especial pela classe média e imprensa.

"Se assim fosse, ao longo da história do Brasil toda vez que se modificar a tabela de IR, teria de se compensar os municípios. Assim como a União, o município e o estado recebem aquilo que é tributável", argumentou.

Socorro e investimento

Rui Costa acrescentou que o governo federal tem ajudado de diversas outras formas estados e municípios.

Ele citou as ajudas a estados que passaram por situações emergenciais.