Zambelli segue presa na Itália após nova audiência sobre extradição

Após a segunda condenação, o advogado Fábio Pagnozzi disse em nota que Zambelli manifesta "surpresa e profundo desacordo" com a condenação.
Segundo a defesa, a condenação será "firmemente contestada" por violar princípios básicos do devido processo legal e revelar "interpretação extensiva e arbitrária da competência da Suprema Corte".
"A deputada reafirma sua inocência e que é vítima de perseguição política, justo às vésperas de seu pedido de extradição, em um julgamento recorde", disse o advogado.
