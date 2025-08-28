Caetano Veloso será homenageado com Medalha Tiradentes no Rio

Trajetória

Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro (BA), mas vive na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 60. Foi um dos fundadores do Movimento Tropicalista e chegou a ser preso e exilado pela ditadura militar por suas posições políticas contestadoras.

Com dezenas de álbuns lançados, é considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira e autor de inúmeras canções de sucesso nacional e internacional. Aos 83 anos, continua em atividade e atualmente está em turnê pelo país.