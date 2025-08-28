Caminhos da Reportagem é finalista em prêmio do Poder Judiciário

Sobre o Caminhos da Reportagem

O programa Caminhos da Reportagem é reconhecido pela abordagem aprofundada e plural sobre temas de interesse público. Exibido semanalmente na TV Brasil, ele leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Exibido às segundas, às 23h, também tem horário alternativo na madrugada de terça, às 4h30.

A produção disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site.