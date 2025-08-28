CMN ajusta regulamentação de crédito a empresas afetadas por tarifaço

O Conselho Monetário Nacional (CMN) ajustou uma resolução editada na última sexta-feira (22) para esclarecer a regulamentação das linhas de crédito a empresas afetadas pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos. As mudanças de redação, informou o Ministério da Fazenda, em Brasília, pretendem diminuir dúvidas jurídicas e aumentar a precisão do texto.

"As mudanças aprovadas têm caráter redacional e buscam conferir maior clareza normativa e segurança jurídica às regras trazidas pela Resolução nº 5.242, sem alterar o mérito da política pública", informou o ministério, em nota.

A primeira mudança, no segundo artigo, troca a expressão "Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)", tipo de código tarifário, por "produtos".