Filme O último azul, de Gabriel Mascaro, estreia em todo o Brasil

Para Denise, que ganhou recentemente o prêmio de melhor atriz pelo filme no Festival de Guadalajara, no México, a obra leva o espectador para a utopia: ''Por ser artista, já sou utópica por natureza, então quando esse material caiu na minha mão, e conheci o Gabriel, vi logo que era jogada de gênio, só pensei: eu tenho lugar de fala, quero fazer esse filme''.

Embarcar na floresta amazônica, onde o filme foi rodado, também foi uma experiência nova para ela. ''Conheci uma Amazônia com paisagens lindas e alucinantes; são respiros na alma, mas também há uma concretude muito forte no sentido de estar naquele lugar e encarar o envelhecimento como algo que é difícil, mas que pode ser bom quando temos maturidade para encarar''.

Para a professora e pesquisadora Ivana Bentes, O último azul surpreende ao falar de temas delicados como o etarismo, mas também pelo primor estético.