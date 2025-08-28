Influenciador Hytalo Santos e marido são transferidos para a Paraíba

A chegada dos dois à capital paraibana é prevista para as 17h. As despesas com as passagens foram custeadas pelo governo do estado.

Hytalo e seu marido estavam presos em São Paulo desde o dia 15 de agosto. As prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.