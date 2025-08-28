Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de funcionário de cartório

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (28) o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber um funcionário do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília.

A solicitação foi feita pela defesa do ex-presidente, que alegou a necessidade de realização de trâmites cartorários. A visita será feita nesta sexta-feira (29), entre as 9h e as 18h.

Notícias relacionadas:

No dia 4 deste mês,