Quatro estados apresentam aumento de síndrome respiratória por covid

Brasil

Em nível nacional, o cenário atual sugere indícios de queda na tendência de longo prazo nas últimas seis semanas e de aumento na tendência de curto prazo, últimas três semanas.

No ano epidemiológico de 2025, já foram notificados 163.956 casos de SRAG, sendo 87.741 (53,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório; 56.822 (34,7%) negativos e ao menos 8.757 (5,3%) aguardando resultado laboratorial.