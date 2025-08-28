Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos

A média de espera por uma cirurgia de transplante de córnea no Brasil atualmente é de 374 dias - mais que o dobro do registrado há 10 anos, quando a média de espera era de 174 dias. O cálculo compara informações do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) no período entre 2015 e 2024.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) alerta que a tendência de crescimento da fila deve se manter: nos seis primeiros meses deste ano, o indicador já estava 369 dias. "Esses números correspondem à média nacional consolidada, que pondera informações por volume de procedimentos, e não à simples média aritmética dos estados", detalhou a entidade.

Notícias relacionadas:

Os dados foram apresentados durante o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba (PR).