Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação

"Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família", concluiu.

O treinador de 61 anos é o mais vitorioso na história do clube mineiro. Nas passagens anteriores, Cuca colecionou títulos: Copa Libertadores (2013), Brasileiro e Copa do Brasil (ambos em 2021) e quatro edições do Estadual (2012, 2013, 2021 e 2025).

Nesta temporada, além de seguir na Copa do Brasil, o Atlético-MG disputa o Brasileirão (ocupa a 12ª posição) e a Sul-Americana (classificado às quartas de final). O próximo confronto do Galo será no próximo domingo (31), contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Brasileirão.