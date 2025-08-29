Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula

No evento de inauguração, o presidente Lula pediu para que ela contasse ao público e às outras autoridades presentes que, desde a década de 1990, ela luta pela sustentabilidade da região.

"Essa mulher tem muito a ver com a história da sobrevivência da macaúba aqui nessa região", testemunhou Lula.

Luta pela produção

Ao microfone, lembrou que o Rio Riachão, que banha a área, começou a secar depois que fazendeiros da região instalaram pivôs de irrigação apenas para as próprias terras e tirando água dos pequenos produtores. "Foi uma luta muito grande durante três anos. Até que conseguimos lacrar os pivôs dos grandes produtores", disse a agricultora.

Segundo explica a empresa, o fruto extraído pelos produtores passa pelo processo de limpeza e esmagamento. Depois, o óleo vegetal vira querosene de aviação verde, um diesel verde.

O projeto envolve uma área plantada de 180 mil hectares, sendo que 20% são de pequenos agricultores. A previsão é que, em 10 anos, sejam gerados 85 mil empregos.