Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo

A Petrobras informou nesta sexta-feira (29) que o Conselho de Administração da companhia aprovou a indicação de Marcelo Weick Pogliese para o colegiado. O nome de Pogliese tinha sido sugerido pelo governo na última quarta-feira (27), por meio do Ministério de Minas e Energia (MME).

Pogliese substituirá Pietro Mendes, que deixou a presidência do conselho para assumir uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao MME.

O conselho de administração é um órgão colegiado de orientação e direção superior, responsável pela definição das estratégias da empresa. É composto por, no mínimo, sete e, no máximo, 11 integrantes.