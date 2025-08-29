Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open

O tênis brasileiro teve duas vitórias nesta sexta-feira (29) pelo US Open, um dos quatro principais torneios do circuito mundial - os chamados Grand Slams. A paulista Beatriz Haddad Maia (foto) avançou à segunda rodada nas duplas femininas, enquanto o carioca Fernando Romboli avançou nas duplas masculinas ao superar a parceria do gaúcho Marcelo Demoliner.

A parceria de Bia com a alemã Laura Siegmund venceu a da norte-americana Caty McNally com a australiana Maria Joint por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e 28 minutos. Na segunda rodada, elas terão pela frente a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse, em dia e horário a serem confirmados.

No masculino, Romboli e o australiano John-Patrick Smith precisaram de uma hora e oito minutos para superarem Demoliner e o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. O próximo compromisso deles será contra os indianos Vijay Prashanth e Anirudh Chandrasekar. A partida ainda será agendada.