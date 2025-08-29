Sabesp vai reduzir retirada de água do Cantareira

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (29) que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), empresa responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 377 municípios paulistas, vai reduzir o volume de retirada de água do Sistema Cantareira. O volume autorizado de retirada do sistema vai agora passar de 31 metros cúbicos por segundo (m3/s) para 27 m3/s.

O Cantareira é o principal e maior reservatório de São Paulo e vem apresentando um nível de armazenamento muito baixo por causa da falta de chuvas - que tem apresentado índice abaixo da média histórica na região. Nesta sexta-feira, o nível do reservatório chegou a 35% de volume útil, nível considerado de alerta.

A redução no nível de retirada de água do Cantareira foi determinada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e pela Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), que acompanham diariamente os dados de níveis, vazões e armazenamento do reservatório.