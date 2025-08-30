ABL lamenta morte do escritor Luis Fernando Verissimo

A Academia Brasileira de Letras (ABL) divulgou nota de pesar pela morte do escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, que ocorreu na madrugada deste sábado (30) em Porto Alegre, após complicações causadas por um caso grave de pneumonia.

A ABL lembrou a trajetória de Luis Fernando, filho do também escritor Erico Verissimo, que nasceu em Porto Alegre e passou parte da infância e da adolescência nos Estados Unidos.

"De volta ao Brasil, atuou em publicidade, antes de entrar para o jornalismo. No jornal Zero Hora, sua coluna se consolidou como referência. Também foi colunista dos jornais O Estado de S.Paulo e O Globo. Ao longo de sua carreira, publicou mais de 60 livros ? entre crônicas, contos, romances, literatura infantil e sátiras políticas ? com amplo reconhecimento popular e traduções para diversos idiomas. Obras como O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e As Mentiras que os Homens Contam o tornaram um dos autores mais queridos e bem-sucedidos do país".