Exposição no Palácio Tiradentes celebra os 75 anos do Maracanã

"O Fundo Garantia do Atleta Profissional (Fugap) cedeu a camisa para o uniforme específico do jogo, e a seleção brasileira jogou com aquela camisa. [Foram escalados] praticamente todos os jogadores [da seleção da Copa do Mundo] de 1970, com Garrincha no lugar do Jairzinho. Isso foi em 73. Essa camisa é valiosíssima e ainda está autografada pelo Garrincha, que praticamente não dava autógrafos. Ele não gostava", relatou Alex, lembrando que a comprou há dois anos e meio, de outro colecionador.

A vida de colecionador começou cedo para ele. Alex tinha apenas 7 anos quando se interessou por juntar itens relacionados ao futebol. Em 1978, ano de Copa do Mundo na Argentina, ele morava no bairro de Oswaldo Cruz, zona norte do Rio, onde nasceu e cresceu. A mãe, Maria José, era professora em uma escola municipal e tinha direito a uma cota de amostras grátis de figurinhas de álbuns, que as editoras levavam para distribuir nas escolas.

"Como a gente tinha uma vida financeiramente muito simples, foi o primeiro acesso, o primeiro degrau, ao que era mais barato no mercado de coleção, que é a figurinha de futebol", contou à Agência Brasil. "As minhas primeiras coleções foram aos 7 anos de idade. Dali em diante, eu colecionava coisas acessíveis, e até algumas que não eram do futebol. O hábito de preservar histórias e coisas ligadas ao futebol começou aí", revelou,

E a mãe não era a única da família que o impulsionou a começar sua coleção. Seu avô, Paulo, quando ia à padaria comprar o pão e o leite do café da manhã, pedia também as tampinhas das garrafas de Coca-Cola, que tinham os rostos dos jogadores da Copa de 1978. Como a família só tinha refrigerantes em aniversários, Alex lembra que ficava feliz quando o avô chegava com um saco cheio de tampinhas para ele.

"Mais tarde, comecei a comprar peças maiores, se comparadas a figurinhas, bonecos e jogos de botão, e a incrementar mais a coleção, na Feira [de Antiguidades] da Praça XV em 2002", disse.