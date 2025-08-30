Museu Nacional realiza no domingo sétima edição de festival

O Festival Museu Nacional Vive chega na sua sétima edição como parte das atividades gratuitas para a população conhecer de perto as conquistas do processo de reconstrução do Museu Nacional, considerado o principal museu de história natural da América Latina, que perdeu cerca de 80% do acervo de 20 milhões de itens em um incêndio de grande proporção.

O evento faz parte das ações pontuais realizadas pelo Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.

Notícias relacionadas:

Entre os destaques do evento,s.