Pesquisa sugere que vacina de zóster previne doenças do coração

Doenças cardiovasculares

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares (DCV) continuam sendo a principal causa de morte em todo o mundo.

As DCVs representam 31% de todas as mortes em nível global.

Estima-se que 17,9 milhões de pessoas morreram por enfermidades do coração e dos vasos sanguíneos em 2016. Destes óbitos, estima-se que 85% ocorrem devido a ataques cardíacos e AVCs.