Show da banda Francisco, el Hombre é atração na TV Brasil

Após mais de dez anos juntos, os músicos optaram por fazer um intervalo na jornada para trazerem novidades ao trabalho e revolucionarem a si mesmos como indivíduos.

Em um espetáculo festivo exibido na TV Brasil, Francisco, el Hombre interpreta as composições autorais: "O Que Existe é o Agora", "Arrasta", "Calor da Rua", "Triste, Louca ou Má", "O Tempo é Sua Morada", "Chama Adrenalina", "Chão Teto Parede", Despedida" e "Hoje é Segunda-Feira".

Criada pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés Ugarte na cidade de Campinas, São Paulo, a banda foi indicada ao Grammy Latino em 2017 por melhor canção em língua portuguesa pela música "Triste, Louca ou Má", parte do repertório do show apresentado no Cena Musical.

Sobre o programa

Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música.

Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira.