Apoio chinês ao multilateralismo é vital, diz secretário-geral da ONU

"Neste momento em que o multilateralismo está sob fogo, o apoio da China... é um elemento extremamente importante a ser preservado", disse ele, segundo a imprensa local.

"Vemos novas formas de política que às vezes são difíceis de entender, que às vezes parecem mais um show do que esforços diplomáticos sérios e nos quais negócios e política às vezes também parecem estar misturados", disse Guterres.

"O papel da República Popular da China como um pilar fundamental do sistema multilateral é extremamente importante e somos extremamente gratos e reconhecidos por isso", acrescentou.

O presidente da China prometeu ampliar o apoio do país à ONU e à busca da paz mundial. "A China está disposta a aprofundar a cooperação com as Nações Unidas, apoia seu papel central nos assuntos internacionais e assume conjuntamente suas responsabilidades na manutenção da paz mundial e na promoção do desenvolvimento e da prosperidade", disse Xi a Guterres.

