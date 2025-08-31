Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open

Na mesma quadra, logo após o jogo de Bia, será a vez de Fernando Romboli buscar um lugar nas oitavas de final, mas do torneio de duplas masculinas. O carioca, que atua ao lado do australiano John-Patrick Smith, encara os indianos Anirudh Chandrasekar e Vijay Prashanth.

Outros dois brasileiros também estarão em ação neste domingo pela segunda rodada dos respectivos torneios de duplas. Na quadra 5, pela chave feminina, a carioca Ingrid Martins e a norte-americana Quinn Gleason enfrentam a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. Já pela masculina, na quadra 11, o gaúcho Orlando Luz, que joga ao lado do francês Albano Olivetti, duela com o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase. Os jogos começam depois das 14h30.

As duplas com tenistas brasileiros que já foram a quadra neste domingo venceram. Pelo torneio feminino, a paulista Luísa Stefani e a húngara Tímea Babos superaram as norte-americanas Iva Jovic e Clervie Ngououe por 2 sets a 0 (duplo 6/4), em uma hora e 37 minutos. Nas oitavas, elas terão pela frente as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang. O duelo ainda será agendado pela organização.

No torneio masculino, a dupla 100% brasileira, formada pelo mineiro Marcelo Melo e pelo gaúcho Rafael Matos, estreou no US Open com vitória por 2 sets a 0 sobre a do croata Ivan Dodig com o britânico Jamie Murray, parciais de 6/4 e 6/3, após uma hora e 15 minutos de partida. O próximo compromisso será diante dos Sadio Doumbia e Fabien Reboul, valendo lugar nas oitavas de final, em dia e horário a serem definidos.