Cruzeiro perde do Palmeiras, mas vai à final do Brasileirão Feminino

Nos acréscimos, as palestrinas, enfim, inauguraram o marcador. Aos 47, Diany cobrou escanteio pela esquerda, a zagueira Poliana cabeceou quase na pequena área e Camila Rodrigues, que estava na direção da bola, deixou-a passar entre os braços.

O empate cruzeirense saiu aos 20 minutos do segundo tempo. A zagueira Isa Haas lançou, a lateral Isabela escorou para dentro da área e a atacante Marília desviou na saída da goleira Kate Tapia. Aos 34, a atacante Byanca Brasil cobrou falta pela direita e Isa Haas, livre, completou para as redes, por cobertura. Poderia ser o gol do alívio das Cabulosas, mas o lance foi invalidado pelo VAR por impedimento da jogadora celeste.

Aos 40 minutos, veio a resposta alviverde com Amanda Gutierres. Artilheira do Brasileirão, a atacante chutou forte de fora da área para recolocar o Palmeiras à frente no placar, anotando o 17º gol dela na competição. Os instantes finais foram de pressão das palestrinas atrás do gol que poderia levar o duelo para os pênaltis. As Cabulosas, porém, seguraram o ímpeto das paulistas e celebraram a vaga inédita à final diante de 15.533 torcedores na Arena Independência.

Brabas na decisão

Na outra semifinal, o Corinthians empatou com o São Paulo por 2 a 2 no Canindé. As Brabas tinham levado a melhor na partida de ida, há uma semana, no Pacaembu, também na capital paulista, ao ganharem por 2 a 0. É a nona final seguida das Alvinegras, que buscam o sétimo título, sendo o sexto consecutivo.

O Timão saiu na frente aos 26 minutos do primeiro tempo, com a zagueira Mariza, na sobra de um escanteio que a goleira Carlinha afastou parcialmente. Aos 35, Serrana foi lançada pela esquerda e cruzou rasteiro na área para a também meia Aline Milene bater de primeira e deixar tudo igual. Seis minutos depois, a meia Jaqueline recebeu na direita e cruzou para a atacante Andressa Alves, de cabeça, recolocar as Alvinegras na frente.