Dia do Samba-Rock é celebrado com programação especial em São Paulo

Foi nos bailes das periferias e espaços negros de São Paulo dos anos 1950 que surgiu o samba-rock, estilo musical que funde o samba e a black music norte-americana. O samba-rock é caracterizado pela mistura de ritmos e por uma dança com movimentos de giros e gingado, mas só ganhou expressão nacional a partir da década de 1970 quando Jorge Ben Jor, precursor desse estilo musical, se uniu aos integrantes do Trio Mocotó e, juntos, impulsionaram o gênero.

Por conta da sua importância na cidade de São Paulo e também por seus impactos culturais e sociais, o samba-rock passou a ser considerado patrimônio imaterial da cidade de São Paulo em 2016.

Notícias relacionadas:

e, por isso, a