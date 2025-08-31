Em momentos distintos, Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã

Embalado pela goleada por 8 a 0 sobre o Vitória e líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo retorna ao Maracanã neste domingo (31) para encarar o Grêmio, que aparece na metade de baixo da tabela. A bola rola no Rio de Janeiro a partir das 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. A jornada esportiva começa às 15h30.

O Rubro-Negro ostenta os melhores números do Brasileirão. Além da liderança, com 46 pontos, a equipe do técnico Filipe Luís tem o melhor ataque (44 gols) e a defesa menos vazada (nove). O time carioca não perde há sete jogos pela competição. O último revés foi em 16 de julho, para o Santos, na Vila Belmiro, por 1 a 0. De lá para cá, foram seis vitórias e um empate.

São dois desfalques no Flamengo. Um deles, mais antigo, é o volante Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito. O outro é o lateral Alex Sandro, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda na goleada da última segunda-feira (25) sobre o Vitória, que o levou a ser cortado da convocação da seleção brasileira para os jogos com Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.